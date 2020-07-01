Vedat Muriqi'den ayrılık açıklaması! 'Fenerbahçe'de görevimi tamamlamadım' - Son Dakika

Vedat Muriqi'den ayrılık açıklaması! 'Fenerbahçe'de görevimi tamamlamadım'

Fenerbahçe'de geçen yaz Eljif Elmas'ın adı aylarca transfer dedikodularına karıştı.

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Fenerbahçe'de geçen yaz Eljif Elmas'ın adı aylarca transfer dedikodularına karıştı. Makedon oyuncu sonunda 16 milyon Euro'ya Napoli'ye imza attı. Bu kez da Vedat Muriqi'in adı manşetleri süsleyecek gibi görünüyor. 25 yaşındaki oyuncu, sergilediği performansla birçok Avrupa ekibini peşine taktı. Özellikle Lazio ve Tottenham'ın Fenerbahçe'nin kapısını çalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Muriç ayrılma konusunda istekli değil.

Kosovalı yıldız, "Bu formayla büyük hedeflere ulaşmak için geldim. Bu sezon istediklerimizi yapamadık. Ben de henüz bir şey başarmış değilim" diye konuştu.

'Hedefimiz Avrupa bileti'

Muriqi, "Fenerbahçe'de görevimi tamamlamadım. Bu formayla kupalar kazanmadan ayrılmak istemem" ifadelerini kullandı.

Başarılı oyuncu son olarak, "Artık tek hedefimiz kalan maçlarımızın tamamını kazanıp Avrupa bileti almak. Önümüzdeki dönemde ise gollerimle kaldıracağımız kupalarda pay sahibi olacağım" iddiasında bulundu. (Fanatik)

Eljif Elmas, Fenerbahçe, Napoli, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 10:29 

Son Dakika Spor Vedat Muriqi'den ayrılık açıklaması! 'Fenerbahçe'de görevimi tamamlamadım' - Son Dakika Spor
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