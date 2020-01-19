Vedat Muriqi'den kırmızı kart açıklaması! - Son Dakika
Son Dakika Spor Vedat Muriqi'den kırmızı kart açıklaması! - Son Dakika Spor

Vedat Muriqi'den kırmızı kart açıklaması!

6 saat önce

Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi, Gaziantep FK maçında gördüğü kırmızı karta dair açıklamalarda bulundu.

Vedat Muriqi'den kırmızı kart açıklaması!, System.String[]

Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi, Gaziantep FK maçında gördüğü kırmızı karta dair açıklamalarda bulundu.


Sarı lacivertli kulübün internet sitesinde açıklamalarda bulunan Kosovalı golcü, söz konusu kırmızı kartı kasten yemediğini ve 'plan yapmış olsam gol atınca formamı çıkarırdım' dedi.


Vedat Muriqi'nin açıklamaları şu şekilde:


Benim ve takım arkadaşlarım için galip gelmemiz çok önemliydi. Tek düşüncemiz şampiyonluk. Sadece saha içine konsantreyiz. Başka bir düşüncemiz yok. Maç sonrası gördüğüm kartla ilgili çıkarılan dedikoduların farkındayım. Bununla ilgili konuşmaya bile gerek yok aslında. Nabzın 180'e çıktığı bir iş yapıyoruz. Sahadayken aklımızda sadece oynadığımız maçı kazanmak oluyor. Rakip hızlı başlamasın diye refleks olarak yaptığım bir hareketi planlanmış gibi yorumlayanlar olmuş. Planlama yapsam gol atınca formamı falan çıkarırdım. Bu kişiler içinde takımımıza karşı algı oluşturmak için uğraşan insanlar olduğunu ben de tüm camiamız da iyi biliyor. Biz 29'uncu şampiyonluğa konsantreyiz ve bunu da taraftarımızla başaracağız.


Fenerbahçe, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:13 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ali Koç'tan flaş transfer açıklaması
Vedat Muriqi'ten sarı kart açıklaması: Planlı yapsam, gol atınca formamı falan çıkarırdım Beşiktaş taraftarının tepki gösterdiği Fatih Aksoy konuştu: Biraz kırıldım ama yapacak bir şey yok Beşiktaş taraftarı, Abdullah Avcı'yı istifaya davet edip Sergen Yalçın lehine tezahürat yaptı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 21:55:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vedat Muriqi'den kırmızı kart açıklaması! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]