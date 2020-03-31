Vedat Muriqi'den samimi açıklamalar!

Vedat Muriqi'nin açıklamaları şöyle:



"Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz, bu ülkenin ekmeğini yiyoruz. Neler yapabiliriz diye toplantı yaptık. Kaptanımız zorunlu kılmadı bunu, çok yabancı da olduğu için, isteyen katılmayabilir dedi. Herkesin katkı sağlaması çok hoş, çok güzel oldu. Zaman geçsin diye takım arkadaşlarımın sosyal medyadaki paylaşımlarına yorum yapıyorum. Garry Rodrigues'e salça olmuştum geçen 'Çok konuşma' dedi bana. Samandıra'yı çok özledim. Psikolojik olarak maç hazırlığına girmek istiyorum 24 saatin 5-6 saatini menajerlik oyununa ayırıyorum. Çok oynuyorum. Zamanının geçtiğinin farkında değilim. Eşim 5-6 saat oldu diyor, bakıyorum gerçekten öyle olmuş. Çok sarıyor."