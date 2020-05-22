Vedat Muriqi'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe'de bu sezon en dikkat çeken isimlerden biri Vedat Muriç oldu.



Kosova Milli Takımı'nda da başarılı bir performans sergileyen 25 yaşındaki forvet birçok Avrupa takımını peşine taktı.



Yıldız futbolcunun adı son dönemde yine transfer iddialarıyla anılıyor. Bir İngiliz ve bir İtalyan takımı Muriç için harekete geçti. Ancak Kosovalı yıldız, bu haberlere kulaklarını tıkamış durumda.



Vedat Muriç, "Adım her gün bir takımla anılıyor. Gelen teklifler beni mutlu ediyor. Ancak transfer benim gündemimde yok. Süper Lig'de taraftarımıza yaşattığımız büyük hayal kırıklığını Türkiye Kupası'nı kazanıp, bir nebze olsun hafifletmek istiyoruz. Ben de sadece bunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Muriç, Fenerbahçe'de mutlu olduğunu dile getirerek, "Henüz bu takıma istediğim kadar hizmet edemedim" diye de ekledi. (Fanatik)







