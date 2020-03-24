Vedat Muriqi: "Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" - Son Dakika
Son Dakika Spor Vedat Muriqi: 'Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum' - Son Dakika Spor

Vedat Muriqi: "Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

37 dakika önce

Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi, koronavirüse yakalanan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi.

Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi, koronavirüse yakalanan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi.

Fenerbahçe'nin Kosovalı oyuncusu Muriqi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ve futbol A takımının online olarak sürdürdüğü çalışmalarına ilişkin kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Çok zor bir süreçten geçildiğini belirten başarılı futbolcu, "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak ve eşine de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Testleri pozitif çıkan herkesin Allah yardımcısı olsun, Allah herkesi ailelerine ve sevdiklerine bağışlasın" dedi.

"Bir an önce Samandıra'ya dönmek istiyoruz"

A takım oyuncularının online olarak sürdürdüğü idmanlar hakkında da konuşan Vedat Muriqi, "Çalışmalarımız kulübümüzün sayesinde evde geçiyor. Olanaklarımız evde olmamıza rağmen çok üst düzeyde. Evde olmamıza rağmen hem online çalışmalara hem de bütün çalışma elementlerine sahibiz. O yüzden çalışmalarımız evde sürüyor. Biraz zor oluyor tabii ki. İnşallah kısa sürede bu dönemi atlatarak bir an önce Samandıra'ya dönüp idmanlarımızı yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bizlere düşen evden çıkmamak"

Son olarak evde kalmanın önemine de değinen golcü oyuncu, "Yetkilileri muhakkak dinlememiz gerekiyor. Devletimiz bütün tedbirleri aldı. Birey olarak bizlere düşen de evden çıkmamak. Öncelik bu olmalı. Çok acil bir durum olmadığı sürece bu kurala uymalıyız. Hijyene dikkat etmeliyiz. Bağışıklık sistemimizin de güçlü olması gerekiyor. Ben de hem kendi adıma hem de ailem adına konuşabilirim. Bütün kurallara bire bir uymaya çalışıyoruz. Sadece kendimiz için değil, bütün insanların sağlığı için evde kalalım, dışarı çıkmayalım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Vedat Muriqi: Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum

Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:30 Kaynak: İHA

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