Vedat Muriqi: Fenerbahçe formasını hak ettiği yere taşıyacağız

İşte Vedat Muriqi'nin sözleri...









"Maça çok tutuk başladık, çok pozisyon verdik, çok bireysel hata yaptık, ilk yarıda gol yemediğimiz için şansımız yanımızdaydı. İkinci yarıda daha iyi oynadık ama yine kazanamadık, çok üzgünüz. Şimdi önümüzde 3 final maçımız var ve bu 3 maçı da kazanarak Avrupa kupalarındaki yerimizi garantilemek istiyoruz.



Fenerbahçe çok büyük kulüp ve bu camialar sadece şampiyonluk yarışını kaldırabiliyor. Şampiyonluk şansını kaybettiğiniz zaman konsantrasyon sorunu olabilir ama kimse merak etmesin, bu armayı, formayı hak ettiği yere taşıyacağız."



