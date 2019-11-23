Son Dakika › Spor › Vedat Muriqi için 8 milyon euroluk resmi teklif! | Fenerbahçe Transfer Haberleri - Son Dakika Spor
Vedat Muriqi için 8 milyon euroluk resmi teklif! | Fenerbahçe Transfer Haberleri
6 saat önce
Sezon başında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transferinde büyük bir yarışa girdiği Vedat Muriqi, hem sarı-lacivertli ekip hem de milli forma altında attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti.
Sezon başında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transferinde büyük bir yarışa girdiği Vedat Muriqi, hem sarı-lacivertli ekip hem de milli forma altında attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti.
Tottenham'ın istediği Kosovalı golcü için şimdi de Lazio devreye girdi. İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre, Lazio, Muriqi için 8 milyon Euro teklif etti.
Ancak Fenerbahçe'nin bu teklife sıcak bakmadığı ve 10 milyon Euro altındaki rakamları kabul etmeyecekleri belirtildi. Fenerbahçe'nin şampiyonluk için bu sezon Muriqi'i satmayı düşünmediği biliniyor.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:39
Galatasaray'dan son 38 sezonun en kötü gol performansı Orkun Kökçü, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı Luiz Gustavo'dan Müslüm Gürses itirafı: Biraz benziyoruz Fenerbahçe'de Mevlüt şoku: Kadrodan çıkartıldı