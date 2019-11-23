Son Dakika Haberleri: Vedat Muriqi için 8 milyon euroluk resmi teklif! | Fenerbahçe Transfer Haberleri
Son Dakika Spor Vedat Muriqi için 8 milyon euroluk resmi teklif! | Fenerbahçe Transfer Haberleri - Son Dakika Spor

Vedat Muriqi için 8 milyon euroluk resmi teklif! | Fenerbahçe Transfer Haberleri

6 saat önce

Sezon başında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transferinde büyük bir yarışa girdiği Vedat Muriqi, hem sarı-lacivertli ekip hem de milli forma altında attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti.

Vedat Muriqi için 8 milyon euroluk resmi teklif! | Fenerbahçe Transfer Haberleri, System.String[]

Sezon başında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transferinde büyük bir yarışa girdiği Vedat Muriqi, hem sarı-lacivertli ekip hem de milli forma altında attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti.


Tottenham'ın istediği Kosovalı golcü için şimdi de Lazio devreye girdi. İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre, Lazio, Muriqi için 8 milyon Euro teklif etti.


Ancak Fenerbahçe'nin bu teklife sıcak bakmadığı ve 10 milyon Euro altındaki rakamları kabul etmeyecekleri belirtildi. Fenerbahçe'nin şampiyonluk için bu sezon Muriqi'i satmayı düşünmediği biliniyor.

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Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:39 
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