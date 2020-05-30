Vedat Muriqi için İtalyanlar vazgeçmiyor! 20 milyon euro...

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Lazio, Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi ısrarından vazgeçmiyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Lazio, uzun süredir peşinde olduğu Kosovalı golcü için girişmelerini sürdürüyor.



Muriqi'nin bonservis bedelinin 20 milyon euro olduğu ve Lazio'nun bu ücreti aşağa çekme çabasında olduğuna yer verildi.



"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNDEYİM"



Golcü futbolcu, geleceği hakkında yaptığı açıklamalarda "Türkiye'nin en büyük kulübündeyim. Transfer pazarı hakkında konuşamam. 3 yıllık sözleşmem var ve her şey kulübe bağlı. Kararı Fenerbahçe verir." sözlerini kullanmıştı.



2023 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Muriqi, bu sezon forma giydiği 28 maçta 15 gol ve 6 asist kaydetti.



