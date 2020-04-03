Vedat Muriqi için son dakika açıklaması! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de en çok merak edilen konuların başında Vedat Muriqi'nin durumu geliyor... Vedat'ın koronavirüsün her gün yüzlerce can aldığı İtalya'ya transferi merak konusu olurken Lazio'nun oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği biliniyor.



Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Haluk Canatar, "İtalya'da ve Türkiye'de hiçbir basın kuruluşuna açıklamam olmadı. Koronavirüs salgını sebebiyle transfer konuşulması şu anda zaten mümkün değil. Vedat Muriç, Fenerbahçe'nin oyuncusu bizim bir kulüple görüşmemiz Fenerbahçe'ye etik olarak saygısızlık olur. Burada doğru adres Fenerbahçe'dir. Vedat'la ilgili transfer tekliflerinin olmaması anormal olur. Dünya futbolunda santrfor eksikliği var. Vedat'la da kulüplerin ilgilenmesi, oyuncuyu kulüplerin istemesi de normal. Vedat'la ilgili bir bilgi alınmak istendiğinde doğru adresin Fenerbahçe olduğunu söylüyoruz." ifadelerini kullandı ve ekledi:













Vedat'la ilgilenmeleri normal



"Vedat Muriç gibi yüksek özelliklere sahip bir oyuncu dünyada çok az. Vedat, her iki ayağını da kullanabilen her iki kanatta da oynayabilen ve her mevkide takımına katkı sağlayan bir oyuncu. Böyle bir oyuncu için iyi kulüplerin izlemesi de transfer teklifleri yapması da gayet doğal, olmaması anormal."



Maaşlarında indirim olacak mı?



Canatar, "Vedat Muriç ve Serdar Aziz maaşlarında indirime gidecek mi?" sorusuna; "Fenerbahçe'nin Serdar ve Vedat'ın maaşında indirime gitmesi konusunda hiçbir şekilde talebi olmadı." cevabını verdi.



