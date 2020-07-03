Vedat Muriqi'in menajeri açıkladı! Fenerbahçe'ye teklif... - Son Dakika

Vedat Muriqi'in menajeri açıkladı! Fenerbahçe'ye teklif...

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriqi'in talipleri artıyor.

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriqi'in talipleri artıyor.

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Yıldız golcüye İtalya ve İngiltere'den resmi tekliflerin olduğu ortaya çıktı.



'YAZILI VE SÖZLÜ TALEPLER VAR'


Ajansspor'a konuşan menajer Haluk Canatar, "Vedat'ın transferi ile ilgili İngiltere ve İtalya'dan yazılı ve sözlü talepler var. Ligin akış süreci devam ettiği için şu anda kulüp isimlerini açıklayamıyorum." dedi.


Haluk Canatar sözlerini, "Benim bilgim dışında Fenerbahçe'ye yapılan olası tekliflerden varsa benim bilgim yok. Gelen teklifler ile ilgili tasarruf Fenerbahçe Spor Kulübüne aittir." ifadeleriyle tamamladı.


Fenerbahçe formasıyla bu sezon 32 maçta oynayan Muriqi, 17 gol 7 asistlik performans sergiledi.

Çaykur Rizespor, Haluk Canatar, Fenerbahçe, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 23:02 

Son Dakika Spor Vedat Muriqi'in menajeri açıkladı! Fenerbahçe'ye teklif... - Son Dakika Spor
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