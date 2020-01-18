Vedat Muriqi kırmızı gördü, Başakşehir maçında sahada!

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada Vedat Muriqi kırmızı kart gördü.



Fenerbahçe'de Kana-Bıyık ile girdiği hava topu mücadelesinde dirseğini kullandığı için 80. dakikada sarı kart gören Vedat Muriqi, Başakşehir maçında cezalı duruma düşmüştü.



Mücadelenin 90+5. dakikasında oyunu yavaşlatması nedeniyle bir sarı kart daha gören Muriqi, cezasını Türkiye Kupası maçında çekecek.



Muriqi sarı kart cezasını ligde çekecekti ancak kırmızı kart gördüğü için bu cezası Türkiye Kupası maçına yansıdı. Muriqi, Kayserispor maçının rövanşında sahada olmayacak



