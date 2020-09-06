Vedat Muriqi Kosova'da ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Spor Arena Dış Haber | Fenerbahçe'nin Lazio ile transfer anlaşmasına vardığı Vedat Muriqi, İstanbul'dan Kosova'ya gitti.

Kosova'nın Supersport gazetesi, Muriqi'nin Kosova'da Prizren şehrinde olduğunu belirtirken golcü oyuncunun fotoğrafları da ortaya çıktı.

Muriqi'nin kişisel nedenlerden dolayı Kosova'da olduğu, burada işlerini hallettikten sonra tekrar İstanbul'a döneceği kaydedildi. Golcü oyuncunun son kez İstanbul'a gelip ardından Lazio'ya transfer olmak için İtalya'ya gitmesi bekleniyor.