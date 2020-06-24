Vedat Muriqi, Kosovalı hastalara moral verdi - Son Dakika

Vedat Muriqi, Kosovalı hastalara moral verdi

Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz pazar günü Kosovalı hastaların hem babalar gününü kutlamak hem de hastalara moral vermek amacıyla video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz pazar günü Kosovalı hastaların hem babalar gününü kutlamak hem de hastalara moral vermek amacıyla video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi.

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VEDAT MURİQİ: SÜREÇ GEÇTİKTEN SONRA SİZLERİ ZİYARET ETMEK İSTİYORUM


Pandemi sürecinde Kosovalı hastalarla görüşen Vedat Muriqi, Şu anda pandemiden dolayı yanınızda olamıyorum. Süreç geçtikten sonra sizleri birebir ziyaret etmek istiyorum. Hepinizin babalar günü kutlu olsun ifadelerini kullandı.


Fenerbahçeli oyuncunun bu hareketi, pandemi sürecinde hastaların morallerini yerine getirdi.


Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:55 

Son Dakika Spor Vedat Muriqi, Kosovalı hastalara moral verdi - Son Dakika Spor
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