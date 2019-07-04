Vedat Muriqi: "Kulübümden ayrılmama kararı aldım"
47 dakika önce
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Çaykur Rizespor'un golcü oyuncusu Vedat Muriqi, "Çaykur Rizespor ile devam eden sözleşmemin bitiş tarihine kadar kulübümden ayrılmama kararı aldım" dedi.
Galatasaray
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:26 Kaynak: İHA
ve Fenerbahçe
'nin transfer listesinde bulunan Çaykur Rizespor
'un golcü oyuncusu Vedat Muriqi, "Çaykur Rizespor ile devam eden sözleşmemin bitiş tarihine kadar kulübümden ayrılmama kararı aldım" dedi.
Bir süredir transfer gündeminin ilk sıralarında yer alan Çaykur Rizesporlu golcü oyuncu Vedat Muriqi, kulübünde kalıyor. Başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından transferiyle ilgili son noktayı koyarak şu açıklamayı yaptı:
"Bugün akşam saatlerinde kulüp başkanım Sayın Hasan Kartal
ile gerçekleşen telefon görüşmemiz de, transferim ile ilgili tercihlerimizin ayrı kalması ve görüş ayrılıklarımızın olması sebebi ile sürecin şahsımı daha fazla yıpratmaması adına Çaykur Rizespor ile devam eden sözleşmemin bitiş tarihine kadar kulübümden ayrılmama kararı aldım. Spor kamuoyuna saygılarımla." - RİZE
Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse göz doldurdu
Fenerbahçe, Garry Rodrigues transferini bitirdi!
Hasan Ali Kaldırım sosyal medyayı salladı!
Vedat Muriqi, Çaykur Rizespor'da kalma kararı aldı