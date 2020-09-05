Vedat Muriqi Lazio'da - Son Dakika

Vedat Muriqi Lazio'da

Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi, bir süredir transfer süreci devam eden İtalyan ekibi Lazio ile sözleşme imzalayacak.

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Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi, bir süredir transfer süreci devam eden İtalyan ekibi Lazio ile sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriqi Lazio'da. Bir süredir transfer görüşmeleri devam eden futbolcu için Lazio ve Fenerbahçe anlaşmaya vardı. İtalyan temsilcisi Lazio ile 5 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Kosovalı futbolcu için mavi-beyazlılar 17.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Fenerbahçe Muriqi'nin sonraki satışından ise yüzde 5 pay alacak. Vedat Muriqi önümüzdeki günlerde transferin resmiyeti dönüşmesi için İtalya'ya gidecek.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

Fenerbahçe, Lazio, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 23:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vedat Muriqi Lazio'da - Son Dakika

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