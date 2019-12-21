Vedat Muriqi mi, Burak Yılmaz mı? Derbide gözler golcülerde… - Son Dakika
Son Dakika Spor Vedat Muriqi mi, Burak Yılmaz mı? Derbide gözler golcülerde… - Son Dakika Spor

Vedat Muriqi mi, Burak Yılmaz mı? Derbide gözler golcülerde…

6 saat önce

Bu bir ilandırKadıköy'de oynadığı son 3 maçı karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" biten Fenerbahçe, deplasmandaki son 3 maçını "tek farklı" kazanan Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Vedat Muriqi mi, Burak Yılmaz mı? Derbide gözler golcülerde…, System.String[]

Bu bir ilandır


Kadıköy'de oynadığı son 3 maçı karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" biten Fenerbahçe, deplasmandaki son 3 maçını "tek farklı" kazanan Beşiktaş'ı ağırlayacak.


Sarı-lacivertlilerin iç sahadaki son 3 maçında toplam 18 gol izledik, en az 3 gol olur diyorsan hemen buradan üye ol ve Misli.com'da 1,45 oranı kaçırma!


Beşiktaş son 3 deplasmanda olduğu gibi bu maçta da "tek farklı" kazanır diyorsan, o tercihin de iddaa oranı 3,30! Oynamak için buraya tıklayın.

BEŞİKTAŞ, CÜNEYT ÇAKIR'LA SON 4 MAÇI KAZANDI!


Derbide FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır düdük çalacak. Beşiktaş, Çakır'la çıktığı son 4 maçı kazanırken, Fenerbahçe ise Çakır'ın yönettiği son 6 maçta galibiyet yüzü göremedi.


Beşiktaş derbiyi kazanır diyorsan, iddaa'da siyah-beyazlıların oranı 2,90!


Oynamak için buraya tıklayın.

HANGİ OYUNCU GOL ATAR?


Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki maçlarda atılan son 41 golün sadece 7'si yerli oyunculardan geldi.


Burak Yılmaz derbiyi boş geçmez diyorsan 1,80!


Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanan son 33 maçta atılan 93 golün 72'sini yabancı oyuncular attı.


Vedat Muriqi derbide gol atar diyorsan iddaa oranı 1,65


Hemen buradan üye ol, Misli.com'da derbiye özel etkinliklere iddaa oyna!

Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, "Fenerbahçe-Beşiktaş" derbisini değerlendirdi...

Burak Yılmaz, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:21 
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