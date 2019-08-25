Son Dakika Haberleri: Vedat Muriqi'nin gol serisi 6 maça çıktı!
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Vedat Muriqi'nin gol serisi 6 maça çıktı!

1 saat önce

Geçtiğimiz sezon gol krallığı yarışını Çaykur Rizespor forması altında attığı 17 golle ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin yeni forveti Vedat Muriqi, sezona iyi başladı.

Vedat Muriqi'nin gol serisi 6 maça çıktı!, System.String[]

Geçtiğimiz sezon gol krallığı yarışını Çaykur Rizespor forması altında attığı 17 golle ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin yeni forveti Vedat Muriqi, sezona iyi başladı.


Ligin ilk haftasında Gazişehir Gaziantep filelerini sarsan Muriqi dün de Başakşehir deplasmanında gol sevinci yaşadı.


2018-2019 sezonunun 31. haftasında Rizespor formasıyla başladığı gol serisine Fener formasıyla da devam eden 25 yaşındaki oyuncu, seriyi 6 haftaya çıkardı.


İşte Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi'nin gol serisi:


2018-2019 sezonu


31. hafta Ankaragücü (1)


32. hafta Galatasaray (1)


33. hafta Alanyaspor (1)


34. hafta Trabzonspor (1)


2019-2020 sezonu


1. hafta Gazişehir Gaziantep (1)


2. hafta Medipol Başakşehir (1)

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Gaziantep, Rizespor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:37 
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