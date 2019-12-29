Vedat Muriqi'nin Rize'ye dönüşü! iddaa'da öne çıkan tercih... - Son Dakika
Son Dakika Spor Vedat Muriqi'nin Rize'ye dönüşü! iddaa'da öne çıkan tercih... - Son Dakika Spor

Vedat Muriqi'nin Rize'ye dönüşü! iddaa'da öne çıkan tercih...

6 saat önce

Bu bir ilandırRİZESPOR - FENERBAHÇEFenerbahçe'de Serdar Aziz cezalı, Sadık Çiftpınar sakat. TD Ersun Yanal'ın sezon başındaki "Zanka-Jailson" stoper ikilisine dönmesi bekleniyor.

Vedat Muriqi'nin Rize'ye dönüşü! iddaa'da öne çıkan tercih..., System.String[]

Bu bir ilandır


RİZESPOR - FENERBAHÇE


Fenerbahçe'de Serdar Aziz cezalı, Sadık Çiftpınar sakat. TD Ersun Yanal'ın sezon başındaki "Zanka-Jailson" stoper ikilisine dönmesi bekleniyor.


Maç kadrosunda yer alan Emre Belözoğlu'nun durumu ise karşılaşma öncesi netleşecek. 3-1 kazanılan Beşiktaş maçında forma giyemeyen tecrübeli ismin yokluğu, Ozan Tufan ve Luiz Gustavo'nun performanslarında artışa vesile olmuştu.


Sezon başında Rizespor'dan sarı-lacivertli ekibe transfer olan Vedat Muriqi, ilk kez eski takımına karşı forma giyecek.


Çaykur Rizespor ise Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenip morallendi.


1 gol atıp 1 de asist yapan Oğulcan Çağlayan takımına galibiyeti getiren isim olmuştu. Asisti yaptığı Umar Aminu, geçen sezon bu sahada oynanan ve Rize ekibinin 3-0 yendiği maçta gollerden birinin altına imzasını atmıştı.


Sadık Çiftpınar, Ersun Yanal, Serdar Aziz, Jailson, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:49 
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