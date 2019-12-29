Vedat Muriqi'nin Rize'ye dönüşü! iddaa'da öne çıkan tercih...

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RİZESPOR - FENERBAHÇE



Fenerbahçe'de Serdar Aziz cezalı, Sadık Çiftpınar sakat. TD Ersun Yanal'ın sezon başındaki "Zanka-Jailson" stoper ikilisine dönmesi bekleniyor.



Maç kadrosunda yer alan Emre Belözoğlu'nun durumu ise karşılaşma öncesi netleşecek. 3-1 kazanılan Beşiktaş maçında forma giyemeyen tecrübeli ismin yokluğu, Ozan Tufan ve Luiz Gustavo'nun performanslarında artışa vesile olmuştu.



Sezon başında Rizespor'dan sarı-lacivertli ekibe transfer olan Vedat Muriqi, ilk kez eski takımına karşı forma giyecek.



Çaykur Rizespor ise Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenip morallendi.



1 gol atıp 1 de asist yapan Oğulcan Çağlayan takımına galibiyeti getiren isim olmuştu. Asisti yaptığı Umar Aminu, geçen sezon bu sahada oynanan ve Rize ekibinin 3-0 yendiği maçta gollerden birinin altına imzasını atmıştı.



