Vedat Muriqi, PFDK'ya sevk edildi!

Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi, Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kart sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.



Federasyon tarafından yapılan resmi açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu VEDAT MURIÇ'in aynı müsabakadaki "bilinçli sarı kart görmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 37. maddesi uyarınca 19.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.



Kosovalı futbolcu maçtan sonra yaptığı açıklamada söz konusu kırmızı kartı kasten görmediğini ifade etmiş ve 'plan yapmış olsam gol atınca formamı çıkarırdım' demişti.



VEDAT MURIQI'NİN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDEYDİ:



"Benim ve takım arkadaşlarım için galip gelmemiz çok önemliydi. Tek düşüncemiz şampiyonluk. Sadece saha içine konsantreyiz. Başka bir düşüncemiz yok. Maç sonrası gördüğüm kartla ilgili çıkarılan dedikoduların farkındayım. Bununla ilgili konuşmaya bile gerek yok aslında. Nabzın 180'e çıktığı bir iş yapıyoruz. Sahadayken aklımızda sadece oynadığımız maçı kazanmak oluyor. Rakip hızlı başlamasın diye refleks olarak yaptığım bir hareketi planlanmış gibi yorumlayanlar olmuş. Planlama yapsam gol atınca formamı falan çıkarırdım. Bu kişiler içinde takımımıza karşı algı oluşturmak için uğraşan insanlar olduğunu ben de tüm camiamız da iyi biliyor. Biz 29'uncu şampiyonluğa konsantreyiz ve bunu da taraftarımızla başaracağız."



İŞTE TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NUN BU HAFTAKİ PFDK SEVKLERİ



1- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü'nün 17.01.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü futbolcusu ZORAN KVRZIC'ın 18.01.2020 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 19.01.2020 tarihinden itibarentedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 18.01.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu VEDAT MURIÇ'in aynı müsabakadaki "bilinçli sarı kart görmesi" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 37. maddesi uyarınca 19.01.2020 tarihinden itibarentedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



4- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü antrenörü TAHSİN TAM'ın 19.01.2020 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 20.01.2020 tarihinden itibarentedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 19.01.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



6- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü'nün 19.01.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



7- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 19.01.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü futbolcusu UĞUR ÇİFTÇİ'nin aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 20.01.2020 tarihinden itibarentedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



