Vedat Muriqi PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi, 'bilinçli sarı kart' gördüğü gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.



Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından 'bilinçli sarı kart görme' gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi. Bugün yapılan toplantı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler açıklandı:



"İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nün 17.01.2020 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Hes Kablo Kayserispor Kulübü futbolcusu Zoran Kvrzıc'ın 18.01.2020 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 19.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Fenerbahçe Kulübü'nün 18.01.2020 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü -Fenerbahçe Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Vedat Muriqi'nin aynı müsabakadaki 'bilinçli sarı kart görmesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 37. maddesi uyarınca 19.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Antalyaspor Kulübü antrenörü Tahsin Tam'ın 19.01.2020 tarihinde oynanan Antalyaspor -Göztepe Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 20.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Galatasaray Kulübü'nün 19.01.2020 tarihinde oynanan Galatasaray-Yukatel Denizlispor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Yukatel Denizlispor Kulübü'nün 19.01.2020 tarihinde oynanan Galatasaray -Yukatel Denizlispor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - İSTANBUL