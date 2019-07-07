Son Dakika Haberleri: Vedat Muriqi resmen Fenerbahçe'de
Son Dakika Spor Haber

Vedat Muriqi resmen Fenerbahçe'de

1 saat önce

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'un golcü oyuncusu Vedat Muriqi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Vedat Muriqi resmen Fenerbahçe'de, System.String[]
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'un golcü oyuncusu Vedat Muriqi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer döneminde ismi en çok konuşulanlardan biri olan Kosovalı golcü futbolcu Vedat Muriqi'nin yeni takımı belli oldu. Sarı-lacivertli kulüp, Çaykur Rizespor ve oyuncuyla yaptığı görüşmeler sonrası anlaşma sağladı.Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından 1994 doğumlu golcü oyuncu 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Transferle ilgili kulüpten yapılan açıklamada ise, "Önümüzdeki 4 yıl formamızı gururla taşıyacak 1994 doğumlu Kosovalı forvete Türkiye'nin en büyük ailesine hoş geldin diyor; şimdiden Fenerbahçemiz ile nice başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:05 Kaynak: İHA
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Deniz Türüç transferini bitirdi Son dakika! Fenerbahçe Vedat Muriç'i transfer etti Fenerbahçe'nin Vedat Muriç transferinde UEFA detayı Fenerbahçe, Garry Rodrigues'i bu akşam İstanbul'a getiriyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 16:24:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vedat Muriqi resmen Fenerbahçe'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]