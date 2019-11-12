Son Dakika Haberleri: Vedat Muriqi, sakatlığı sebebiyle Kosova Milli Takımı'nın Çekya ve İngiltere ile oynayacağı...
Son Dakika Spor Vedat Muriqi, sakatlığı sebebiyle Kosova Milli Takımı'nın Çekya ve İngiltere ile oynayacağı... - Son Dakika Spor

Vedat Muriqi, sakatlığı sebebiyle Kosova Milli Takımı'nın Çekya ve İngiltere ile oynayacağı...

6 saat önce

Vedat Muriqi, sakatlığı sebebiyle Kosova Milli Takımı'nın Çekya ve İngiltere ile oynayacağı maçların kadrosundan çıkarıldı.

Vedat Muriqi, sakatlığı sebebiyle Kosova Milli Takımı'nın Çekya ve İngiltere ile oynayacağı..., System.String[]

Vedat Muriqi, sakatlığı sebebiyle Kosova Milli Takımı'nın Çekya ve İngiltere ile oynayacağı maçların kadrosundan çıkarıldı. - İSTANBUL

İngiltere, Kosova, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


PSG'nin sahibi Nasser Al-Khelaifi Leeds United'ı satın alacak
Kosova'da Vedat Muriqi şoku! Sakatlığı yüzünden kadrodan çıkarıldı Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi KORKUT'un üretimine tam gaz devam ediliyor Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 22:19:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vedat Muriqi, sakatlığı sebebiyle Kosova Milli Takımı'nın Çekya ve İngiltere ile oynayacağı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]