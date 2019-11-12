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Vedat Muriqi, sakatlığı sebebiyle Kosova Milli Takımı'nın Çekya ve İngiltere ile oynayacağı...
6 saat önce
Vedat Muriqi, sakatlığı sebebiyle Kosova Milli Takımı'nın Çekya ve İngiltere ile oynayacağı maçların kadrosundan çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:12 Kaynak: İHA
Vedat Muriqi, sakatlığı sebebiyle Kosova Milli Takımı'nın Çekya ve İngiltere ile oynayacağı maçların kadrosundan çıkarıldı. - İSTANBUL
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