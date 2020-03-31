Vedat Muriqi: "Samandıra'yı özledim diyebilirim" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vedat Muriqi: 'Samandıra'yı özledim diyebilirim' - Son Dakika

Vedat Muriqi: "Samandıra'yı özledim diyebilirim"

6 saat önce

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde idman yapmayı özlediğini söyleyen Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi, "En çok özlediğim şey ise eşimi alıp idmandan sonra Bağdat Caddesi'nde kahve alıp tur atmak.

Vedat Muriqi:

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde idman yapmayı özlediğini söyleyen Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi, "En çok özlediğim şey ise eşimi alıp idmandan sonra Bağdat Caddesi'nde kahve alıp tur atmak. Eşimle bir yerde güzel bir yemek yemek" dedi.

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriqi, sarı-lacivertli kulübün sosyal medyadan gerçekleştirdiği canlı yayına katıldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında evden çıkmadıklarını belirten başarılı futbolcu, "Kendimi bu sürece hazırladım. Hazırlamasaydım çok zorlanırdım. Çok dışarı çıkan birisi değilim ama sıkıldığımda kendimi dışarı atan biriyim. Uyarılara uymaya özen gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

"İDMANLARI EVDE GÖRÜNTÜLÜ YAPIYORUZ"

Bu süreçte çalışmalarını nasıl sürdürdüğünü de anlatan Vedat, "Maçlar ertelendikten sonra 3-4 gün izin verildi. Bu süre içinde gereken ekipmanlar dağıtıldı. İlk idmanı online yapacağız dediler. Görüntülü bir şekilde evimizde idmanları yapıyoruz. Analizciler, tercümanlar hepsi vakit ayırıyor sağ olsunlar. Sesler bazen üst üste biniyor, bazı zorlukları var ama Samandıra'daki verimi aldığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"HERKES YARDIM YAPMAK İSTEDİ"

Takım olarak maddi yardıma muhtaç olan vatandaşlara yardımda bulunduklarını da sözlerine ekleyen 25 yaşındaki futbolcu, "Açıkçası hepimizin elini zor durumlarda taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Fenerbahçe gibi kulüplerin bu kampanyalara katılıp başkalarına davet göndermesi çok daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Emre ağabeyle ufak bir toplantı yaptık kendi aramızda ve yardım yapmaya karar verdik. Kaptanlarımız bu konuda kimseyi zorlamadı. Çünkü aramızda yabancılar da var ama herkes yardım yapmak istedi. Muhtaç olan herkesin Allah yardımcısı olsun" diye konuştu.

"OĞLUMA BÜYÜYÜNCE KADIKÖY'ÜN ATMOSFERİNİ YAŞATACAĞIZ"

Başarılı oyuncu, oğlunun kendisini koşu bandında gördüğü için garipsediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bizimki bu odaya adımını atmıyor. 3 ay son 2 yaşında olacak. İlk defa beni koşu bandında gördüğü için ağlayıp çığlık atıyor. Rize'de de aynı şey olmuştu maça geldiğinde çığlık atıp ağlamıştı ve eşim maçı izleyemeden gitmişti. İnşallah büyüyünce Kadıköy'ün atmosferini yaşatacağız ona da."

"EŞİME YARDIMCI OLUYORUM"

Kosovalı futbolcu, eşine ev işlerinde yardım ettiğini dile getirerek, "Eşim açıkçası çok sevindi bu erteleme kararına. Evlendiğimizden beri hiç zaman geçirememizden dert yanıyordu. Her futbolcu eşinin yaşadığı sorunları o da yaşıyordu. Şimdi beraber zaman geçiriyoruz. Çocuk uyuduktan sonra beraber film izliyoruz. Ev işlerinde ona yardım ediyorum. Daha önce idmandan geldiğimde en azından çocukla ilgilenmeye çalışıyordum. Çocukla ilgilenmek ev işlerinden daha zor. Evlilik iki hayatın birleşmesiyse bu her şeyi bölüşmek anlamına gelir. Ben de bu dönemde daha fazla evde olduğum için ona elimden geldiğince yardım ediyorum" açıklamasını yaptı.

Vedat Muriqi, ayrıca günde 5-6 saatini de menajerlik oyunu oynayarak geçirdiğini sözlerine ekledi.

"SAMANDIRA'YI ÖZLEDİM DİYEBİLİRİM"

Takımdaki arkadaşlarıyla zaman zaman mesajlaştığını da söyleyen Vadat, "Annem ve ablamla günde 1 kere falan konuşuyorduk. Şimdi 4-5 kereyi buluyor. Takımdakilerle hep mesajlaştığım Serdar ağabey oluyor, Emre ağabey ile zaman zaman mesajlaşıyoruz. Birileri bir şey paylaştıysa gidip ona salça oluyoruz. Hepsi birbirinden kıymetli. İnsan ayırmayacağım ortamımız hep vardı. Birini söylersem olmaz. Şu an Samandıra'yı özledim diyebilirim. Bir an önce gidip idman ve maç havasına girmek istiyorum. En çok özlediğim şey ise eşimi alıp idmandan sonra Bağdat Caddesi'nde kahve alıp tur atmak. Eşimle bir yerde güzel bir yemek yemek" dedi.

"LÜTFEN KURALLARA UYALIM"

Son olarak koronavirüs tedbirleri için vatandaşlara seslenen Muriqi, "Lütfen kurallara uyalım. Ailemiz ve sevdiklerimiz için buna mecburuz. Direktifleri yerine getirirsek bu illeti kısa zamanda atlatacağımızı düşünüyorum. Ölümün iyi ve kötüsü yoktur. Bu vakalara çok fazla rastlamamak için lütfen kendimizi evde izole edip, sevdiklerimizle zaman geçirelim" diyerek sözlerini noktalandırdı.

(İHA)

Can Bartu Tesisleri, Samandıra, Bağdat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 09:30 Kaynak: İHA

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