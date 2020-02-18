Vedat Muriqi susuyor, Fenerbahçe de susuyor! - Son Dakika
Son Dakika Spor Vedat Muriqi susuyor, Fenerbahçe de susuyor! - Son Dakika Spor

Vedat Muriqi susuyor, Fenerbahçe de susuyor!

7 saat önce

Son 3 karşılaşmada sarı kart sınırında olması nedeniyle tutuk bir performans sergileyen golcü futbolcu, söz konusu 3 karşılaşmada kaleye çektiği 11 şutun sadece 2'sinde isabet bulabildi.

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Son 3 karşılaşmada sarı kart sınırında olması nedeniyle tutuk bir performans sergileyen golcü futbolcu, söz konusu 3 karşılaşmada kaleye çektiği 11 şutun sadece 2'sinde isabet bulabildi.


Bunun yanı sıra Fenerbahçe Kosovalı yıldızın gol atmadığı karşılaşmalarda sadece Çaykur Rize ile oynanan maçta sahadan galip ayrılabildi.


Fenerbahçe teknik heyeti de bu doğrultuda Muriç'i derbiye özel hazırlıyor.


Fenerbahçe, Çaykur, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:08 
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YORUMLAR (1)


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