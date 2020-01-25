Vedat Muriqi'ten deprem itirafı: 'Beni Malatya maçına bekliyordu"

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriqi, Başakşehir'i 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından çarpıcı bir itirafta bulundu.



İşte Vedat Muriqi'in açıklamaları;



" Elazığ'da Malatya'da yaralılara acil şifalar. Vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Golümü, galibiyeti depremde vefat eden Miraç Can Dişçi'ye armağan ediyorum. Beni Malatya maçına bekliyordu, mesaj atmıştı. Bugün maça giderken komşusu mesaj attı, kardeşimiz depremde hayatını kaybetmiş. Bu çok acı bir olay. Biz büyük bir ülkeyiz, toparlayacağız. Bir çocuğun böyle hayatını kaybetmesi insanı mahvediyor. Ölümün yaşı olmaz, her ölüm üzücüdür ama böylesi çok zor. Allah, insanın düşmanının başına vermesin. Çocuk sahibi olduktan sonra böyle bir olay sizi daha da derinden etkiliyor. Maça giderken bunu öğrendim ve gerçekten çok kötü oldum"



DAHA ÇOK ATMALIYIZ



Geldiğim günden beri ilk defa bu kadar yorulduğumu hissettim, gerçekten tempolu oldu. Rakibin orta sahasında da tempolu oyuncular var normalde, onlar da nefes nefese kaldı. Rakibe pozisyon vermememiz sevindirici bir olay, ilk haftalarda bunu pek fazla başaramıyorduk. Çok pozisyona giriyoruz ama daha çok atmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar net pozisyona girdikten sonra farkı açmamız gerektiğini düşünüyorum.



ÇOK STRESLİ OLUYOR İNSAN



Felaketten kıl payı dönüldü. Bilerek kart gördü deniliyor, nereden biliyorsunuz? Ceza geldi diyelim, neye dayanarak veriliyor? Çok fazla konuşmaya gerek yok aslında iş işten geçtikten sonra ama perşembe gününe kadar telefonun şarjı yoktu, kabloyu taktım ve sürekli sayfayı yeniliyordum ne olacak diye. Bu bile çok yoruyor insanı, çok stresli oluyor insan.



FACİADAN KIL PAYI DÖNÜLDÜ



Topa vuruşum sarı kart gerektirir mi, tartışılır ama diğer taraftan olaya bakarsak, rakip benim önüme atmasam topu, ben nasıl sarı kart görecektim? Hakemden özür de diledim zaten, nabız 180, rakip hızlı başlamasın diye öyle bir hamle yaptım. Bunun sevki bile hukuka aykırı bir olay. Daha kötüsü, oyçokluğu ile karar verildi, bilerek yaptı diyenler var hala, çok acı bir durum. Golden sonra gider köşe bayrağına vurursun, direkt kart zaten. Ben dürttüm topu, buradan niyet aramak, bilinçli kart gördü demek gülünç bir olay. Faciadan kılpayı dönüldü.



