Vedat Muriqi'ten maç sonu Trabzonspor mesajı; 'İyi moral oldu'

Süper Lig'de Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, karşılaşma sonrasında açıklamalar yaptı.



İşte Vedat Muriqi'in açıklamaları;



Zor bir dönem atlattık. 2 aylık bir aradan sonra form tutmaya çalışsak da çok zorlandık. Takım idmanını az yaptığımız için zor oluyor bizim için. 7 haftadır galip gelemiyorduk yanlış bilmiyorsam, Fenerbahçe için çok uzun süre ama iyi bir dönüş yaptık."



İYİ BİR MORAL OLDU



Salı günü için de iyi bir moral oldu. Cumartesi günü arka adalemde bir sertlik hissetmiştim, o idmanı yarıda bıraktım. Çok fazla riske atmayacağımızı söylemişlerdi



