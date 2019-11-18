Son Dakika Haberleri: Vedat Muriqi ve Max Kruse'den kötü haber
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Vedat Muriqi ve Max Kruse'den kötü haber

6 saat önce

Kruse her ne kadar iyileşmiş olsa da, 1.5 aydır sahalardan uzak ve topla çalışmalara henüz başlamadı.

Vedat Muriqi ve Max Kruse'den kötü haber, System.String[]

Kruse her ne kadar iyileşmiş olsa da, 1.5 aydır sahalardan uzak ve topla çalışmalara henüz başlamadı. Sakatlığı süren Muriqi de çalışmalarını özel program dahilinde sürdürüyor.


Daha önce Muriqi'in yerine santrfor mevkisinde Kruse'ye şans vereceği ifade edilen teknik direktör Ersun Yanal, bu görevi Mevlüt Erdinç'e verecek.


Bu sezon Süper Lig'de 4 maçta kısa sürelerle görev alan ve sadece Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdmanyurdu maçında 90 dakika oynama şansı bulan Mevlüt ise forma giymeye hazır olduğunu söyledi.


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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:44 
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