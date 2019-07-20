Son Dakika Haberleri: Vedat Okyar kabri başında anıldı
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Vedat Okyar kabri başında anıldı

1 saat önce

Beşiktaş'ın efsane futbolcuları arasında yer alan Vedat Okyar, vefatının 10. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Vedat Okyar kabri başında anıldı, System.String[]
Beşiktaş'ın efsane futbolcuları arasında yer alan Vedat Okyar, vefatının 10. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Siyah-beyazlıların efsaneleri arasında yer alan Vedat Okyar'ın vefatının 10. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında bir anma töreni düzenlendi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'nın çelenk gönderdiği anma töreninde, siyah-beyazlı kulübün Genel Koordinatörü Levent Çifter, Beşiktaş Tarihi ve Müze Danışmanı Zulal Gök, Divan Kurulu Üyeleri ile Okyar'ın ailesi ve sevenleri katıldı.
(İHA)
Zincirlikuyu, Vedat Okyar, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:20 Kaynak: İHA
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