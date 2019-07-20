Vedat Okyar kabri başında anıldı
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Beşiktaş'ın efsane futbolcuları arasında yer alan Vedat Okyar, vefatının 10. yıl dönümünde kabri başında anıldı.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:20 Kaynak: İHA
'ın efsane futbolcuları arasında yer alan Vedat Okyar
, vefatının 10. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Siyah-beyazlıların efsaneleri arasında yer alan Vedat Okyar'ın vefatının 10. yılında Zincirlikuyu
Mezarlığı'ndaki kabri başında bir anma töreni düzenlendi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman
'nın çelenk gönderdiği anma töreninde, siyah-beyazlı kulübün Genel Koordinatörü Levent Çifter, Beşiktaş Tarihi ve Müze Danışmanı Zulal Gök, Divan Kurulu Üyeleri ile Okyar'ın ailesi ve sevenleri katıldı.
(İHA)
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