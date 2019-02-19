Son Dakika Haberleri: Vedat Şahin Cinayetinin Davasında Mütalaa

Vedat Şahin Cinayetinin Davasında Mütalaa

2 saat önce

Suç örgütü lideri Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ve şoförünün öldürülmesine ilişkin davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı Savcı 7 sanık hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi.

Vedat Şahin Cinayetinin Davasında Mütalaa, System.String[]
Suç örgütü lideri Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ve şoförünün öldürülmesine ilişkin davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı Savcı 7 sanık hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi.

Nişantaşı'nda suç örgütü lideri Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ve şoförü Ferdi Topal'ın öldürülmesine ilişkin 11 sağının yargılandığı davaya devam edildi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada 4 tutuklu sanık ve avukatları hazır bulundu. Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanıklar Türker Aydoğdu ve Ahmet Tekin'in beraatini talep etti.

Savcı mütalaasında tutuklu sanıklar Nesim Denizci, Yaşar Sarar, Mert Genç, Hurşit Aydın, Özkan Korkut, Hasan Erdem ve İlhan Kurt hakkında 'kan gütme saikiyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve aynı suç teşebbüs aşamasında kaldığı için 13 yıldan 20'şer yıla kadar hapis, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan da 1 yıl 3 aydan 4 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Mütalaada firari sanıklar Yakup Kerem Saral ve Ender Doğan'ın dosyalarının ayrılması talep edildi. Sanık avukatları mütalaaya cevap için süre istedi.

Mahkeme heyeti haklarında müebbet hapis cezası talep edilen 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma avukatların mütalaaya karşı beyanda bulunması için ertelendi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:42 Kaynak: İHA

Sedat Şahin, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eski Eşi ile Kızını Öldüren, Oğlunu da Ağır Yaralayan Cani Babadan Kan Donduran Sözler: Katliam Yaptım Korkunç Kazada Tır Şoförü Feci Şekilde Can Verdi

Anne ve Kızını Öldüren Katil 6 Yıl Sonra Yakalandı Balyoz Davasına Bakan 50 Eski Hakim Savcı Hakkında Kovuşturma İzni Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 18:44:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vedat Şahin Cinayetinin Davasında Mütalaa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]