Vedat Şahin ve şoförünün öldürülmesine ilişkin aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Nişantaşı'nda Vedat Şahin ile şoförü Ferdi Topal'ın öldürülmesine ilişkin davada hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, Kocaeli'de yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin faaliyetlerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 24 Aralık 2014'te İstanbul Şişli'de Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ile şoförü Ferdi Topal'ın öldürülmesi olayına ilişkin aranan hükümlü M.G'nin yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonda, "tasarlayarak adam öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. ile "yaralama ve cezaevinden kaçma" suçlarından hakkında 2 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezası bulunan H.İ.Ç. gözaltına alındı.

M.G. ve H.İ.Ç, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.