Vedat Şahin ve şoförünün öldürülmesine ilişkin aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vedat Şahin ve şoförünün öldürülmesine ilişkin aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Vedat Şahin ve şoförünün öldürülmesine ilişkin aranan hükümlü yakalandı

7 saat önce

Nişantaşı'nda Vedat Şahin ile şoförü Ferdi Topal'ın öldürülmesine ilişkin davada hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, Kocaeli'de yakalanarak cezaevine gönderildi.

Vedat Şahin ve şoförünün öldürülmesine ilişkin aranan hükümlü yakalandı, System.String[]

Nişantaşı'nda Vedat Şahin ile şoförü Ferdi Topal'ın öldürülmesine ilişkin davada hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, Kocaeli'de yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin faaliyetlerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 24 Aralık 2014'te İstanbul Şişli'de Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ile şoförü Ferdi Topal'ın öldürülmesi olayına ilişkin aranan hükümlü M.G'nin yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonda, "tasarlayarak adam öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. ile "yaralama ve cezaevinden kaçma" suçlarından hakkında 2 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezası bulunan H.İ.Ç. gözaltına alındı.

M.G. ve H.İ.Ç, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Sedat Şahin, Nişantaşı, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:20 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu
Sırbistan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede         
22:39
KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu         
21:11
İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi         
14:30
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi         
14:03
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek         
10:51
ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir         
10:43
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor         
10:28
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak         
10:13
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi         
10:12
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı         
10:01
Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık         
08:39
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı         
07:23
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 02:21:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vedat Şahin ve şoförünün öldürülmesine ilişkin aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]