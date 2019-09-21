Vedat'tan 1 gol 1 asist

Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla mağlup ederken, sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi 1 gol, 1 asistlik performansıyla galibiyette büyük rol oynadı.
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Müsabakanın 16. dakikasında Orgill ceza sahası içinde buluştuğu topla Ankaragücü'nü 1-0 öne geçirirken 20. dakikada Fenerbahçe'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Vedat'ın bıraktığı topta Zanka eşitliği sağladı. İlk yarı 1-1'lik skorla sona ererken, maçın 73. dakikasında Max Kruse'un verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Vedat'ın golüyle sarı-lacivertliler 2-1 öne geçti.
Müsabaka bu skorla sonuçlanırken Kosovalı forvet Vedat Muriqi 1 gol 1 asistle sahada en etkili isimler arasında yer aldı. - İSTANBUL