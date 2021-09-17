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Vedat Topçuoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi törenle açıldı - Son Dakika

Vedat Topçuoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi törenle açıldı

17.09.2021 17:56

Vedat Topçuoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi törenle açıldı Gaziantep Valiliği tarafından başlatılan 100.

Vedat Topçuoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi törenle açıldı

GAZİANTEP - Gaziantep Valiliği tarafından başlatılan 100. Yılda 100 Hayırsever Kampanyası kapsamında 3 okul yapımı için imzalanan protokolde yer alan ve yapımı tamamlanan okullardan Vedat Topçuoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışı yapılan törenle gerçekleştirildi.

Gaziantep'te hayırsever Topçuoğlu ailesi tarafından yaptırılan Vedat Topçuoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışı yapılan törenle gerçekleştirildi. Düzenlenen açılış törenine, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu ile Topçuoğlu ailesi, sanayici iş adamları ve eğitim dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

"Meslek lisesi memleket meselesi"

Mesleki eğitimin ülke ekonomisinin kalkınması için büyük önem taşıdığını ifade eden Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vedat Topçuoğlu "Topçuoğlu ailesi olarak, Valiliğimiz tarafından başlatılan '100'üncü Yılda 100 Hayırsever Kampanyası" kapsamında 3 okul yaptırmak için protokol imzaladık. Bugün burada protokolünü imzaladığımız bir okulumuzun açılışını yapmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkür ederiz. 32 Derslikli ve 4 atölyesi bulunan okulumuzda bin 150 öğrenci, elektrik-elektronik teknolojileri, endüstriyel otomasyon teknolojileri, itfaiyecilik ve yangın güvenliği, yiyecek içecek hizmetleri ve metal teknolojisi bölümlerinde kalifiye eleman olarak yetiştirilmek üzere eğitim ve öğretim görmektedir. Biz bu okulun özellikle meslek lisesi olmasını tercih ettik. İşsizliğin azaltılması ve nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması için meslek liselerinin daha da yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyoruz. Mesleki eğitimin yaygınlaşması ve etkinliğinin artırılması, ülkemizin rekabet gücünü artıracak, kalkınma yolunda önemli bir avantaj sağlayacaktır. Bizler Gaziantep'te yaşıyor, Gaziantep'te kazanıyoruz. Yaşadığımız şehre, ülkemize ve insanlarımıza karşı sorumluluklarımız var. Sorumluluk alanlarımızın başında da eğitim gelmektedir. Eğitim konusunu çözemeyen toplumların kalkınması mümkün değildir. Bu nedenle, eğitim konusunda yapılan küçük büyük her türlü katkının önemli olduğuna inanıyoruz. Topçuoğlu Ailesi olarak, sadece sanayi ve ticaret hayatındaki çalışmalarımızla değil, sosyal sorumluluk alanındaki projelerimizle de geleceğe iz bırakmak istiyoruz. Bu nedenle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başta eğitim olmak üzere toplumun ihtiyacı olan alanlardaki sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu bölgede büyük bir ihtiyaca cevap verecek olan okulumuzdan mezun olacak öğrencilerimize ve onları yetiştirecek olan öğretmenlerimize şimdiden başarılar diliyor ve kutluyorum. Meslek Lisesi Memleket Meselesi diyor, okulumuzun şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Okulumuz Gaziantep'e hayırlı olsun"

Desteklerinden ötürü Topçuoğlu ailesine teşekkür eden Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, okulun hayırlı olmasını dileyerek, " Okulumuz 32 derslikli ve 4 adet dev atölyeden oluşuyor. Çok kısa süre içerisinde bin 100 tane öğrencisi, 59 tane öğretmeniyle buluşuyor. Yeni binasında ilk defa bu dönem hizmet ediyor. Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltısından anladığımız kadarıyla gayet memnunlar. Gaziantep'te aşağı yukarı 8 günde bir okul teslimi alıyoruz. Bu istatistikler çok önemli. Gaziantep'in derslik ihtiyacıyla ilgili hakikaten ciddi problemler var. 40 yıl öncesinden başlayan bu ciddi problemleri çözmek kolay değil. Ancak Gaziantep Valimizin başlattığı '100. Yılda 100 Hayırsever' projesiyle bu problemi çözmeye başladık. Ben okulun yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, okulumuzun hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Hayırseverlerle fiziki eğitim sorunu çözülüyor"

Gaziantep'in eğitim anlamındaki sorunlarını çözmeye verdikleri desteklerden ötürü hayırseverlere teşekkür eden Gaziantep Valisi Davut Gül, "Kamuya ait okulların açılışına yetişemiyoruz. Bu yıl 41 adet okulumuz tamamlandı sene sonuna kadar da 54 okul tamamlanmış olacak. Gaziantep şanslı bir şehir. Genç bir nüfusumuz var ama genç nüfusun aynı zamanda ihtiyaçları var. Okul ihtiyaçları işte bu yüzden dolayı oluyor. Her yıl Türkiye'nin en büyük bütçesini almamıza rağmen çok sayıda okul yapılmasına rağmen hala okul eksiğimiz var. 2021 yılında bütçe ilk açıklandığında 1 milyar TL bütçemiz olmasına rağmen yaklaşık 1 milyar 350 milyon TL destek alarak yatırım bütçemiz 2 milyar 350 milyon liraya çıktı. 3 bin 650 ilave derslik yapacağız. Yaklaşık olarak Cumhuriyet tarihinde 60 yılda yapılan derslik sayısı kadar. Buna rağmen sorunumuz bitti mi? Bitmedi. Burada hayırseverlerin katkısı, milletvekillerin desteğiyle 2-3 yıl içinde eğitimin fiziki eksikliklerini ortadan kaldırmış olacak. Okulunu yapımında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Eğitim aşığı bir aile

Sanayi ve ticari alanında yaptıkları yatırımlarla adından söz ettiren Topçuoğlu ailesi, eğitim alanında da yaptığı desteklerle hayırseverlere örnek oluyor. Çok sayıda okul inşa ettiren Topçuoğlu ailesi, Gülsan Holding olarak başlattıkları sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bugüne kadar Gaziantep'e İnayet Topçuoğlu Hastanesi, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu, Ali Topçuoğlu Cami, Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi, Mustafa Topçuoğlu Cami ve son olarak Vedat Topçuoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin açılışlarını gerçekleştirmiş oldu.

Vedat Topçuoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi törenle açıldı
Vedat Topçuoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi törenle açıldı
Vedat Topçuoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi törenle açıldı
Vedat Topçuoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi törenle açıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vedat Topçuoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi törenle açıldı - Son Dakika


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