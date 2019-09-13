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'Vee perde' oyunu izmir fuarı'nda

1 saat önce

OYUNCULAR Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in başrolünde olduğu 'Vee Perde' adlı tiyatro oyunu, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda seyirciyle buluştu.

'Vee perde' oyunu izmir fuarı'nda, System.String[]
OYUNCULAR Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in başrolünde olduğu 'Vee Perde' adlı tiyatro oyunu, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda seyirciyle buluştu.
İsmet İnönü Kültür Merkezi'ndeki oyuna İzmirliler, yoğun ilgi gösterdi. Salonu dolduran İzmirliler, 2 saat boyunca Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in başrolünü oynadığı 'Vee Perde'yi keyifle izledi. Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey, İzmir Fuarı'nı özlediklerini dile getirdi. Yalçın, "Biz bu fuarda ne oyunlar sahneledik" dedi.
Oyunda Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in yanı sıra Kutay Şahin, Ortans Kıvanç, Serdar Bordanacı, Oben Onur ve Merve Akaydın da yer aldı. İki eski komedyen Cahide ve Adnan'ın hikayesini konu alan oyunda, bir zamanlar şöhreti doruklarda yaşamış 2 sanatçının birbiriyle çekişmeleri ve gösteri dünyasının acımasız etkisi anlatılıyor.


Yasemin Yalçın, İzmir, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:06 Kaynak: DHA
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