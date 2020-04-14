Vefa'da kentsel dönüşüm yıkımları başladı - Son Dakika

Vefa'da kentsel dönüşüm yıkımları başladı

Kütahya Belediyesi tarafından Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında inşa edilen Parmakören 1453 konutlarından dairelerini teslim alan hak sahiplerinden devredilen yapıların yıkım çalışmalarına başlandı.

Kütahya Belediyesi tarafından Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında inşa edilen Parmakören 1453 konutlarından dairelerini teslim alan hak sahiplerinden devredilen yapıların yıkım çalışmalarına başlandı.

Vefa Mahallesinde gerçekleştirilecek olan yerinde kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Kütahya Belediyesi ekipleri hak sahiplerinden teslim aldığı konutların yıkım çalışmalarına başladı.

Parmakören 1453 konutlarından dairelerini teslim alan hak sahibi vatandaşlarımıza yeni evlerinde mutluluklar dileyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Vefa mahallemizde yerinde kentsel dönüşüm amacıyla ilk yıkımımızı başlatıyoruz. Bilindiği gibi, Parmakören 1453 konutlarına geçmek üzere belediyemizle işlemlerini tamamlayan hak sahibi vatandaşlarımızın tapularını dağıttık. Bundan sonrada yerinde dönüşüm amaçlı altyapı hazırlıkları için teslim aldığımız bu binaların yıkımlarını başlatıyoruz" dedi.

Yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Işık'a, Belediye Başkan Yardımcıları Ömer Köse, İlyas Bahar ve Murat Arık eşlik etti. - KÜTAHYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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