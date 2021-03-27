Vefa'da kentsel dönüşümün startı verildi - Son Dakika

Vefa'da kentsel dönüşümün startı verildi

27.03.2021 11:30
Vefa'da kentsel dönüşümün startı verildi, System.String[]

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Vefa Mahallesi'nde başlayacak olan kentsel dönüşüm projesi ile ilgili müjdeli haberi verdi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Vefa Mahallesi'nde başlayacak olan kentsel dönüşüm projesi ile ilgili müjdeli haberi verdi. Başkan Işık, Toplu Konut İdaresi ile gerekli devir işlemlerinin yapıldığını ve ihale tarihinin belirlendiğini söyledi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın göreve geldiği günden bugüne kadar, üzerinde önemle durduğu konuların başında gelen kentsel dönüşüm ile ilgili sevindirici haber Toplu Konut İdaresi Başkanlığından geldi. Başkan Işık, Vefa Mahallesi'nde belediyeye ait 60 dekar alanın, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne devri ile ilgili konunun çözüldüğünü ve TOKİ kanalı ile yapılacak 495 konutun ihale tarihinin belli olduğunu söyledi.

Başkan Işık, "Kütahya Belediyesi olarak, göreve geldiğimizden bugüne üzerinde çok yoğun mesai harcadığımız bir çalışmamızın somut adımını gördük. Daha önce Kütahya Belediyemize ait olan Vefa Mahallemizde ki 60 dekarlık arazimizin Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Kütahya Belediyemiz arasında yapılan karşılıklı takas usulü ile devri tamamlandı. Devri tamamlanan bu arazimiz, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından TOKİ'ye toplu konut amaçlı, kentsel dönüşüm projesi kapsamında kullanılmak üzere devri yapıldıktan sonra, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Vefa Mahallemizde kentsel dönüşümle ilgili projeyi ve ihale sürecini başlattı. Bugün itibari ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde 'Kütahya ili merkez ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Vefa kentsel dönüşüm projesi için 495 adet konut, 10 adet dükkan, 1 adet cami inşaatıyla, alt yapı ve çevre düzenlemesi işinin elektronik ihale tarihi, 9 Temmuz 2021 saat 14.00 olarak yayınlanmıştır. Bundan sonra sıra Osmangazi ve Sultanbağı Mahallelerimize gelmiş oluyor. Bu birinci etapla başlayacak olan kentsel dönüşüm toplu konut çalışmasının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Vefa'da kentsel dönüşümün startı verildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vefa'da kentsel dönüşümün startı verildi - Son Dakika


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