Vefa'dan 900 öğrenciyi ısıtan yardım - Son Dakika
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Vefa'dan 900 öğrenciyi ısıtan yardım

6 saat önce

Yardımın yapıldığı okul binası Yardım paketleri Öğrencilere yardım paketlerinin dağıtılması Şeyma Çil ile röportaj Vefa'dan 900 öğrenciyi ısıtan yardım Uluslararası İnsani Yardım Vakfı (VEFA)'nın organizasyonuyla Bingöl'deki 900 öğrenciye giyim yardımı yapıldı.

Yardımın yapıldığı okul binası

Yardım paketleri

Öğrencilere yardım paketlerinin dağıtılması

Şeyma Çil ile röportaj Vefa'dan 900 öğrenciyi ısıtan yardım

Uluslararası İnsani Yardım Vakfı (VEFA)'nın organizasyonuyla Bingöl'deki 900 öğrenciye giyim yardımı yapıldı.

BİNGÖL - Uluslararası İnsani Yardım Vakfı (VEFA)'nın organizasyonuyla İHH ve Türkiye Diyanet Vakfı Bingöl Temsilciliği işbirliğiyle yardıma muhtaç ve yetim 900 öğrenciye kışlık giyim yardımı yapıldı.

Bingöl Merkez Turgut Özal Ortaokulunda düzenlenen programa katılan Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, VEFA Vakfı aktivisti Şeyma Çil, öğrencilere yardım paketlerini dağıttı.

Yapılan yardımlara ilişkin gazetecilere açıklama yapan Vefa Vakfı Aktivisti Şeyma Çil, Almanya'daki hayırseverlerin desteğiyle toplanan yardımların Türkiye genelinde bulunan 350 okuldaki 11 bin çocuğa dağıtıldığını söyledi.

Almanya'dan Türkiye'ye 11 bin çocuğa tebessüm getirdiklerini ifade eden Çil,

"Biz Almanya'dan 7 arkadaş bu yıl Türkiye'de dağıtımlara katıldık. Bu yıl Türkiye genelinde ilk ve orta olmak üzere 350 okuldaki 11 bin çocuğa sıcak bir tebessüm getirmeye geldik. Bunlardan 900'ü Bingöl'de. Bu yıl Türkiye'nin 10 ilinden biri olan Bingöl'deki 900 öğrenciye dağıtıp, yetimin yüzünde tebessüm olmaya geldik. Avrupa'daki hayırseverlerin yardımını Türkiye'ye getirmek üzere, arkadaşlarımız sosyal medyadan duyurular yaptılar ve burada büyük bir kitleye yönelik çağrımız oldu. Bu çağrımız iyilik, yönündeydi, bu çağrımız ümmete yönelikti ve bu çağrımız buradaki çocukların, kadınların gülmelerine yönelikti ve biz üzerimize olan vazifeyi yerine getirmek için geldik" diye konuştu.

Vefa'dan 900 öğrenciyi ısıtan yardım

İnsani Yardım Vakfı, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:19 Kaynak: AA
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