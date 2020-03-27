Vefa Destek Grubu 65 yaş üstü vatandaşlar için yardımlarını sürdürüyor - Son Dakika

İzmir Valiliği bünyesinde kurulan Vefa Destek Grubu tarafından 65 yaş üzeri vatandaşların mağdur olmaması için 26 bin 424 aileye nakdi yardım, 6 bin 366 aileye de gıda ile temizlik maddesi dağıtımı yapıldığı bildirildi.



İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üstü vatandaşlar için yürürlüğe konulan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından valilik bünyesinde oluşturulan Vefa Destek Grubunun çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Uygulamanın başladığı 22 Mart Pazar gününden itibaren Vefa Destek Grubunun il genelinde 26 bin 424 aileye nakdi yardım, 6 bin 366 aileye de gıda ile temizlik malzemesi dağıtımı yaptığı kaydedildi. Açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda Vefa Sosyal Destek çalışmalarının en güzel şekilde gerçekleşmesi için bütün kurum ve kuruluşlarımızla vatandaşlarımıza hizmetlerimiz devam edecektir" vurgusu yapıldı. - İZMİR