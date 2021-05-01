Vefa destek grubu acil ihtiyaçlar için görev başında - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, vatandaşların acil ihtiyaçlarına karşılayan Vefa Destek Gurubu ile bir araya geldi.

Vali Cevdet Atay, tam kapanma sürecinde vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla AFAD Gönüllüleri Derneği, DAKE, Kızılay Gönüllüleri ve Kamu Kurumu çalışanlarından oluşan Vefa Destek Grubu personelini ziyaret etti.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Vali Atay, çalışmalarından dolayı gençlere teşekkür etti. - DÜZCE