Vefa destek grubu yaşlı vatandaşın ineğinin doğumu için yardıma koştu - Son Dakika

Ardahan'da korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan 76 yaşındaki adam, yaylada ineği doğum yapınca 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak yardım istedi. Talep üzerine bölgeye giden AFAD ekipleri, Çataldere köyü yaylasına giderek doğum yapan ineği ve yavru buzağıyı köye getirdi.



Ardahan'da Koronavirüs pandemisi sürecinde kurulan ve 65 yaş üstü vatandaşlara hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu, kurulduğu günden itibaren vefalı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Vali Mustafa Masatlı'nın özel önem ve takibiyle bugüne dek 12 bin kişiye hizmet ulaştıran Vefa ekipleri, son olarak Çataldere köyü yaylasında ineği doğum yapan vatandaşın yardımına koştu.



Vefa iletişim hattını arayan Tahsin Göğdemir, yaylada ineğinin doğum yaptığını belirterek inek ve yavru buzağının köye getirilmesini talep etti. Talebin alınmasının ardından yola çıkan Vefa ekibine bağlı AFAD çalışanları, Çataldere köyü yaylasına giderek doğum yapan ineği ve yavru buzağıyı köye getirdi. Vefa ekibi çalışanlarının yavru buzağıyı kucağında taşıması, renkli görüntüler ortaya çıkardı. - ARDAHAN