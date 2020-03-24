Vefa destek toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Vefa destek toplantısı yapıldı

6 saat önce

19 ) salgını ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkmanın kısıtlandığı genelge uyarınca SYDV Salonunda "Vefa Sosyal Destek" toplantısı düzenlendi.

Vefa destek toplantısı yapıldı, System.String[]

19 ) salgını ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkmanın kısıtlandığı genelge uyarınca SYDV Salonunda "Vefa Sosyal Destek" toplantısı düzenlendi.


Toplantı Düzce Vali Yardımcısı Haluk Çakmak, İl Emniyet Müdürlüğü, İl jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Müdürlüğü, Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü, Kızılay Şube Müdürlüğü, Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin katılımlarıyla gerçekleşti. Düzce SYDV (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı)'da düzenlenen toplantıda özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara uygulanan, tek başına yaşayan vatandaşların mağduriyetlerini gidermek amacıyla "İl Vefa Sosyal Destek Gurubu" oluşturuldu.


VEFA sosyal destek gurupları nasıl çalışacak


Oluşturulan" Vefa Sosyal Destek Grubu" ile 65 yaş veya kronik hastalığı olanların sağlık başta olmak üzere tüm temel zaruri ihtiyaçlarının Emniyet Müdürlüğü, jandarma komutanlığı, Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, Kızılay Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü görevlileri aracılığıyla karşılanacak, söz konusu vatandaşlar ihtiyaçlarını 112-155-156 çağrı merkezlerinden bildirecekler.


İhtiyaçlar dağıtılmaya başlandı


"Vefa Sosyal Destek Grubuna" gelen başvurular doğrultusunda Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğünce görevlendirilen ekipler, talepleri en kısa sürede değerlendirerek vatandaşların yardımına koşuyor. İçlerinde temel gıda malzemesi, temizlik malzemesi, ilaç olan paketleri ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtmaya başladı. Ayrıca ihtiyaçlarını karşılayamayacak 65 yaş üstü ile kronik hasta, durumu olmayan, muhtaç, evde tek başına yaşayan vatandaşlarda tespit edilip ihtiyaçları SYDV tarafından karşılanacak.


"Vatandaşlarımızın yanındayız"


Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Gönül Asuk, "Baş tacımız olan elleri öpülesi yaşlılarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için diğer paydaş kurumlarımız ile birlikte Düzce Belediyesi olarak yanlarındayız. Tüm ihtiyaçların karşılanması noktasında deyim yerindeyse seferberlik ilan ettik. Hemşehrilerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Hep birlikte bu salgının üstesinden geleceğiz. Sevgili büyüklerimizden tek ricamız var. Hem kendi sağlıklarını hem de ailelerinin sağlıkları düşünsünler, devletimizin verdiği kararlara uysunlar. Evden çıkmasınlar. Evde sağlık var, güven var, huzur var" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Emniyet Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Jandarma, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:19 Kaynak: İHA

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