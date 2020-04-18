Vefa ekibi 12 bin 586 kişinin çağrısına cevap verdi - Son Dakika

Vefa ekibi 12 bin 586 kişinin çağrısına cevap verdi

Bilecik'te en çok talep Gölpazarı'nda yaşayan kişilerden gelirken, en az Yenipazar ilçesinden geldi

BİLECİK - Bilecik Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi, uygulamanın başladığı tarihten itibaren il genelinde yapılan 12 bin 586 kişinin çağrısına cevap verdi. Bunun en çok talebi 3 bin 613 kişiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yaşayan vatandaşlardan gelirken, en az talep 97 kişiyle Yenipazar ilçe oldu.

Yeni tip Korona virüs Covit-19 salgınıyla mücadele kapsamında virüsün yayılmasını engellemek amacıyla 20 yaş altı, 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın sokağa çıkmasına sınırlama getirilmişti. Bu kapsamda il ve ilçelerde bu kişilerin ihtiyaçlarının karşılaması için 'Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturulmuştu. 112, 155 ve 156 numarasına gelen çağrı ve talepleri yerine getirmek için Bilecik merkezde vali yardımcısı, ilçelerde kaymakamların koordinasyonunda Vefa İletişim Merkezlerimizde görevli 112 personeli, AFAD, polis, jandarma ve belediye gibi kamu çalışanlar ile Kızılay ve Sivil Toplum Kuruluşları yoğun bir gayret göstermektedir.

12 bin 586 vatandaşın talebi karşılandı

Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından, uygulamanın başladığı günden buyana Bilecik il genelinde 12 bin 586 vatandaşın talebi karşılanarak, banka işlemlerinden, sağlık hizmetlerine, gıdadan seyahat izin talebine kadar tüm ihtiyaçlar yerine getirildi.

Vefa İletişim Merkezine, en fazla talep Gölpazarı

Vefa İletişim Merkezine, en fazla talep 3 bin 613 kişiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yaşayan vatandaşlardan gelirken, en az talep 97 kişiyle Yenipazar ilçe oldu. Bu taleplerden yüzde 16,4'ü seyahat izin talebi, yüzde 15,7'si gıda ve temel ihtiyaç, yüzde 13,2'si banka işlemleri, yüzde 7'si ilaç ve yüzde 46'sı ise diğer taleplerden oluşmuştu.