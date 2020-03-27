Vefa ekibi 65 yaş ve üstü sığınmacıların da yardımına koşuyor - Son Dakika

Erzurum'da, yeni tip koronaviris (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik hastaların ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" sığınmacıların da yardımda bulunuyor.

İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 önlemleri kapsamında 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi sebebiyle evinden dışarı çıkmalarına izin verilmeyen yaşlılar ve hastalar, 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak yardım talep edebiliyor.

Bu çerçevede Erzurum'da bakanlık ve valilik koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu da yaşlı ve kronik hastalığı bulunan Türk vatandaşlarının yanı sıra aynı durumdaki sığınmacıları da yalnız bırakmıyor.

Vatandaşların hem günlük taleplerini hem de acil ihtiyaçlarını karşılayan grubun görevlileri, bu çerçevede kentin Yakutiye ilçesi Aşağı Köşk Mahallesi'nde oturan 71 yaşındaki Afganistan uyruklu sığınmacı Şirin Habibi'ye gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.

Eşini geçen yıl kaybeden ve yalnız yaşayan Habibi'nin 9 yıldır Türkiye'de bulunduğu öğrenildi.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nun kentte benzer durumdaki yaşlı ya da kronik rahatsızlığı olan sığınmacılara desteğini sürdürdüğü belirtildi.