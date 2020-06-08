Vefa ekibi bu kez çocuklar ile gençlere kitap ulaştırdı - Son Dakika

Tunceli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki polis, asker ve sivil görevlilerinden oluşan ekip, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar ile gençleri evlerinde ziyaret ederek toplam 2 bin 435 kitap ulaştırdı.

Valiliğin, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşların yardım taleplerini yerine getirmeye devam ediyor.

İhbar hatlarından 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak ihtiyaçlarını bildirenlerin talepleri, polis ve jandarma ekipleri başta olmak üzere, gruptaki görevlilerce kısa sürede karşılanıyor.

Bu kapsamda, Valiliğin temin ettiği 2 bin 435 kitap, Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki polis, asker ve sivil görevliler oluşan ekiplerce sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuk ve gençlerin evlerine götürerek teslim edildi.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tunceli Vefa Sosyal Destek Gruplarında görevli arkadaşlarımız, sağ olsunlar bu süreçte çocuklarımıza ve gençlerimize armağan ettiğimiz 2 bin 435 kitabı, çocuklarımızın ve gençlerimizin evlerine bıraktılar." ifadelerini kullandı.