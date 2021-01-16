Vefa ekibi Erciş'te vatandaşın ekmek ihtiyacını gideriyor - Son Dakika

Vefa ekibi Erciş'te vatandaşın ekmek ihtiyacını gideriyor

16.01.2021 14:21

Erciş Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ekmek ihtiyacını karşılıyor.

Erciş Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ekmek ihtiyacını karşılıyor.

Erciş Kaymakamlığı koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösteriyor.

Bu kapsamda ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ekmeklerini kapılarına kadar götürüyor.

Vefa ekibi Erciş'te vatandaşın ekmek ihtiyacını gideriyor
Vefa ekibi Erciş'te vatandaşın ekmek ihtiyacını gideriyor
Vefa ekibi Erciş'te vatandaşın ekmek ihtiyacını gideriyor
Vefa ekibi Erciş'te vatandaşın ekmek ihtiyacını gideriyor

Vefa Sosyal Destek Grubu, Erciş Kaymakamlığı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vefa ekibi Erciş'te vatandaşın ekmek ihtiyacını gideriyor - Son Dakika


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