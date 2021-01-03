'Vefa' ekibi gönülleri ısıtıyor - Son Dakika

'Vefa' ekibi gönülleri ısıtıyor

Doğuştan gözleri görmeyen çocuktan duygulandıran yardım talebi

HAKKARİ - Hakkari Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, Geçitli köyünde ziyaret ettiği doğuştan görme engelli 7 yaşındaki çocuğun talebi karşısında duygulandı.

Hakkari Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan ailelere yardım ulaştırmaya devam ediyor. Vefa Sosyal Destek Grubu ve beraberindeki Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü M. Sait Abdullahoğlu, kent merkezinden 60 kilometre uzaklıkta bulunan 350 hanelik Geçitli köyünü ziyaret ederek, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan aileleri evlerinde ziyaret ettiler.

Karlı bölgeyi aşarak tespit ettikleri evleri tek tek ziyaret ederek gıda yardımında bulunup onların sorun ve sıkıntılarını yerinde dinleyen Vefa Sosyal Destek Grubu, toprak evlerde zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren ailelerle bir araya geldiler.

Toprak evde kalan işsiz ve 4 nüfuslu Mehmet Selim Demir'in evini de ziyaret eden SYDV Müdürü Sait Abdullahoğlu ve beraberindeki Vefa Sosyal Destek Grubu, doğuştan gözleri görmeyen 7 yaşındaki Nisanur Demir ile bir araya geldi. Demir'in gözlerinin görmesi için yardım talep etmesi üzerine Vefa ekibi duygulandı.

Kızın babası Mehmet Selim Demir, işsiz olduğunu ve 4 nüfusu bulunduğunu belirterek, "Yıkılmak üzere olan toprak evde yaşıyorum. 7 yaşındaki kızımın doğuştan gözleri görmüyor. İmkanlar olursa tedavi için Ankara ve İstanbul'a götürmek istiyorum. Bize yardım edin" dedi.

Müdür Abdullahoğlu ise 7 yaşındaki Nisanur'un tedavisi için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirterek, "Valilik SYDV'ye başvurunuzu yapın, yol ücreti vakfımız tarafından karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.

Müdür Abdullahoğlu'nun Nisanur'a 'sana ne alalım, ne istiyorsun' söylemesi üzerine gözleri görmeyen çocuğun 'bebek istiyorum' demesi herkesi duygulandırdı. Müdür Abdullahoğlu ise pazartesi günü ilk işinin 3 tane bebek göndermek olacağını kaydetti.