Vefa ekibi İlkadımlıların yardımına koşmaya devam ediyor - Son Dakika

Vefa ekibi İlkadımlıların yardımına koşmaya devam ediyor

06.12.2020 15:59
Vefa ekibi İlkadımlıların yardımına koşmaya devam ediyor, System.String[]

Korona virüsü (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı ile birlikte tüm tedbirlerini alan İlkadım Belediyesi, Vefa Destek Grubu'yla ilçe halkının ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla çalışıyor.

Korona virüsü (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı ile birlikte tüm tedbirlerini alan İlkadım Belediyesi, Vefa Destek Grubu'yla ilçe halkının ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla çalışıyor.

Sokağa çıkma yasağıyla birlikte İlkadım ilçesinde vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için sabah erken saatlerden itibaren çalışmalara başlayan İlkadım Belediyesi ekipleri ve Vefa Sosyal Destek Grubu, 112 Çağrı Merkezi, Alo 153, 444 55 01 hattını arayan vatandaşların, sokağa çıkma yasağı kuralları ölçüsünde ekmek ve tıbbi malzeme gibi acil ihtiyaçlarını karşılıyor. Bunun yanında belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan sürdüren İlkadım Belediyesi, temizlik, dezenfekte ve nöbetçi zabıta ekipleriyle toplamda 40 kişilik bir ekip hizmetlerine devam ediyor.

Sabah erken saatlerden itibaren kurallar ölçüsünde vatandaşların ihtiyacını karşılamak için tüm ekiplerin canla başla çalıştığını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, şunları söyledi:

"Tüm kamu kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımız ihtiyaçları için ALO 153, 444 55 01 hattımızı arayabilir. Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edip bu zor günleri inşallah hep beraber atlatacağız. Yeter ki kurallara uyalım, evimizde kalalım. İlçe halkımızın sağlığı için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." - SAMSUN

Vefa ekibi İlkadımlıların yardımına koşmaya devam ediyor
Vefa ekibi İlkadımlıların yardımına koşmaya devam ediyor
Vefa ekibi İlkadımlıların yardımına koşmaya devam ediyor
Vefa ekibi İlkadımlıların yardımına koşmaya devam ediyor
Vefa ekibi İlkadımlıların yardımına koşmaya devam ediyor

Sokağa Çıkma Yasağı, İlkadım Belediyesi, Koronavirüs, İlkadım, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vefa ekibi İlkadımlıların yardımına koşmaya devam ediyor - Son Dakika


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