Vefa ekibi, yaşlı çiftin odunlarını da kırdı - Son Dakika

Vefa ekibi, yaşlı çiftin odunlarını da kırdı

AMASYA'nın Hamamözü ilçesinde, evinin önünde odun kırmaya çalışan Ali Aydın'ın (79) yardımına köyleri dolaşan Vefa Sosyal Destek Ekibi yetişti. Ekip, Aydın'ın odunlarını kırarak, evinin önüne dizdi.

Koronavirüs salgının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında sokağa çıkmalarına sınırlama getirilenlerin temel ihtiyaçlarının giderilmesini sağlayan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, saha gezilerini sürdürüyor. Kızılcaören köyüne giden ekipler, Ali Aydın'ın baltayla odun kırmaya çalıştığını gördü. Ekip üyeleri Aydın'ın elindeki baltayı alarak, odunlarını kırdı, evinin önüne dizdi.

Ali Aydın ve eşi Cemile Aydın, odunları kıran görevlilere teşekkür etti. Saha ekiplerinin ilçedeki çalışmalarına katılarak öncülük eden Kaymakam Özgür Kaya da vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına devam edileceğini belirtti.