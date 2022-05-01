"Vefa" ekibi yaşlı ve engellilerin gönlüne dokunuyor - Son Dakika
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"Vefa" ekibi yaşlı ve engellilerin gönlüne dokunuyor

01.05.2022 11:12

Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) oluşturulan ekip, kentteki bakıma muhtaç, yaşlı ve engelli vatandaşların evlerini temizliyor, yemek pişirmelerine yardımcı oluyor.

Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) oluşturulan ekip, kentteki bakıma muhtaç, yaşlı ve engelli vatandaşların evlerini temizliyor, yemek pişirmelerine yardımcı oluyor.

Kentteki ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, yakacak ve nakdi yardımlarını sürdüren SYDV İl Müdürlüğü, bakıma muhtaç yaşlı ve engellilerin günlük ihtiyaçlarını karşılamalarına da katkı sağlıyor.

Bu çerçevede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün desteğiyle "Yaşlı ve Engelli Bakımı Vefa" projesini hayata geçiren kurum, 5 kişilik temizlik ekibi oluşturdu.

Kurumun tahsis ettiği araçla belirlenen evlere giden ekipler, götürdükleri temizlik malzemeleriyle dolap, cam, pencere, kapı, soba ve yerleri temizleyerek bakıma muhtaç vatandaşların temiz bir evde yaşamalarına katkı sağlıyor.

Ekipler, gösterdikleri duyarlılık sayesinde hayır duasını aldıkları vatandaşların yemek pişirmelerine de yardımcı oluyor.

"Proje merkez ve tüm köylerde uygulanıyor"

Ekiplere eşlik ederek ailelerin sorun ve taleplerini dinleyen SYDV Müdürü Sait Abdullahoğlu, AA muhabirine, projeye nisan ayının başında başladıklarını ve belirledikleri 120 aileye hizmet verdiklerini söyledi.

Oluşturdukları 5 kişilik ekiple 120 yaşlı ve engelli vatandaşa hizmet verdiklerini ifade eden Abdullahoğlu, "Vatandaşlarımız bu projeden çok memnun kaldı. Bu projemiz inşallah gelecek senelerde de devam edecek. Daha önce belirlediğimiz ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın evinde temizlik hizmeti yapıyoruz. İhtiyaç halinde bakım hizmeti de veriyoruz. Proje merkez ve tüm köylerde uygulanıyor." dedi.

Abdullahoğlu, vatandaşların bayram öncesi evlerinin temizliğini yaparak onları bayrama hazır hale getirdiklerini dile getirerek, ihtiyaç duydukları tüm kurumlardan destek alabildiklerini belirtti.

Kent genelinde ihtiyaç sahibi ailelere sosyal destekler sunduklarına işaret eden Abdullahoğlu, bu hizmetlerin yanı sıra bu projeyi de uyguladıklarını aktardı.

Abdullahoğlu, desteklerinden dolayı Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları ve ilgili kurumlara teşekkür etti.

Ekipte görevli Mehmet Özek, haftanın 5 günü hizmet verdiklerini ve vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını tespit edip ona göre hizmet sunduklarını belirtti.

Özek, "Gittiğimiz evlerde tüm temizliği yapıyoruz. Bu çalışmadan mutluluk duyuyoruz. Yaşlıların hayır duasını almak kadar güzel bir şey yok. Onlar da bizi görünce çok mutlu oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Zülfiye Çiçek de eşiyle yaşadığını ve bazı ihtiyaçları karşılamakta zorlandıklarını anlatarak, "Evi temizlemekte zorlanıyorum. Ekipler bayramdan önce gelip evimizi temizledi. Bu hizmetten çok memnun kaldım. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

Vefa ekibi yaşlı ve engellilerin gönlüne dokunuyor
Vefa ekibi yaşlı ve engellilerin gönlüne dokunuyor
Vefa ekibi yaşlı ve engellilerin gönlüne dokunuyor
Vefa ekibi yaşlı ve engellilerin gönlüne dokunuyor

YORUMLAR
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Her yıl bir ihtiyaç sahibi ailenin evini imece usulü inşa ediyorlar Her yıl bir ihtiyaç sahibi ailenin evini imece usulü inşa ediyorlar Cumhuriyet Bulvarı'nda engel yok Cumhuriyet Bulvarı'nda engel yok

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hakkari Valiliği, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Vefa' ekibi yaşlı ve engellilerin gönlüne dokunuyor - Son Dakika


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