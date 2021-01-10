Vefa ekibinden 13 yıldır tedavi gören aileye ziyaret - Son Dakika

Vefa ekibinden 13 yıldır tedavi gören aileye ziyaret

10.01.2021 16:56
Vefa ekibinden 13 yıldır tedavi gören aileye ziyaret, System.String[]

Hakkari Valiliği tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor.

Hakkari Valiliği tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor.

Vakıf Müdürü M. Sait Abdullahoğlu ve beraberindeki görevliler; Geçitli, Taşbaşı ve Geçimli köylerinin ardından kent merkezinde bulunan ve yaklaşık 13 yıldır tedavi gören ve eşi vefat eden 6 nüfuslu iki aileyi evlerinde ziyaret etti. Vefa ekibi, içinde gıda malzemelerinin bulunduğu kolileri ailelere teslim ettiler.

Pandemi döneminde yüzlerce yardımı muhtaç aileye ulaşan Vefa ekibi, il genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. - HAKKARİ

Vefa ekibinden 13 yıldır tedavi gören aileye ziyaret
Vefa ekibinden 13 yıldır tedavi gören aileye ziyaret
Vefa ekibinden 13 yıldır tedavi gören aileye ziyaret

Vefa Sosyal Destek Grubu, Hakkari Valiliği, Geçitli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vefa ekibinden 13 yıldır tedavi gören aileye ziyaret - Son Dakika


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