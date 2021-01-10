Vefa ekibinden 13 yıldır tedavi gören aileye ziyaret - Son Dakika

Vefa ekibinden 13 yıldır tedavi gören aileye ziyaret
10.01.2021 16:56
Hakkari Valiliği tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor.
Hakkari Valiliği tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor.
Vakıf Müdürü M. Sait Abdullahoğlu ve beraberindeki görevliler; Geçitli, Taşbaşı ve Geçimli köylerinin ardından kent merkezinde bulunan ve yaklaşık 13 yıldır tedavi gören ve eşi vefat eden 6 nüfuslu iki aileyi evlerinde ziyaret etti. Vefa ekibi, içinde gıda malzemelerinin bulunduğu kolileri ailelere teslim ettiler.
Pandemi döneminde yüzlerce yardımı muhtaç aileye ulaşan Vefa ekibi, il genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. - HAKKARİ
Son Dakika 7'nci kattaki evinin penceresinden düşen adam yaşamını yitirdi 4 golün atıldığı maçta Roma ile Inter yenişemedi Saadet Partisi'nden, Cumhur İttifakı iddialarına yanıt: Vebali büyük olanla ittifak olmaz WhatsApp yeni kullanıcı sözleşmesiyle çok sayıda veriyi Facebook'la paylaşabilecek Endonezyalı annenin düşen uçaktan paylaştığı son fotoğraf yürekleri parçaladı Son Dakika: 11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak Yatağında ölü bulunan Aleyna'yı eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması