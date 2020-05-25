Vefa ekipleri bayramda da ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor - Son Dakika

Kent merkezinde de ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılayan ekipler, ailelere çeşitli hediyeler de verdi.

Torunlarının telefon etmesi üzerine ekipler, bayramını kutladığı Pulat çiftinin gıda ve ilaç ihtiyaçlarını giderdi.

Görevliler ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Ağikan köyünde yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Pulat ve eşi Fahriye Pulat'ın (65) yardımına koştu.

Adıyaman 'da Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı 'nı evde geçiren ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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